МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Загрузка топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется 7 августа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

"7 августа 2020 года начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию", - сообщили в Минэнерго.

Ранее источник, знакомый с графиком работ на станции, сообщил ТАСС, что начало загрузки ядерного топлива в реактор первого блока БелАЭС запланировано на 7 августа.