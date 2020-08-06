Росприроднадзор: "Норникель" еще не назвал сумму возмещения ущерба от разлива топлива

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Норникель" к настоящему моменту не направил ни одного рубля в счет возмещения ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска и не назвал конкретную сумму для оплаты, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

"До настоящего времени от компании не поступило ни одного рубля в счет возмещения ущерба, как и не была озвучена конкретная сумма, которую компания аккумулирует для оплаты", - сказали в ведомстве.

"Норникель" рассчитывает урегулировать вопрос о возмещении вреда от разлива топлива в досудебном порядке благодаря совместной работе в рамках созданной Минприроды РФ межведомственной рабочей группы.

При этом представитель Росприроднадзора отметил, что вопросы физической ликвидации негативного воздействия на окружающую среду и предъявление требования об уплате ущерба - совершенно разные по своей природе понятия. "Приветствуем желание компании в добровольном порядке без суда оплатить ущерб, и надеемся, что указанные действия не направлены на затяжку времени", - добавили в Росприроднадзоре.