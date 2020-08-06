Utair запустит прямой рейс из Махачкалы в Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) с 8 августа 2020 года откроет прямой рейс из Махачкалы в Сочи, он будет выполняться два раза в неделю. Об этом в четверг сообщает пресс-служба перевозчика.

"8 августа Utair запускает новый рейс по маршруту Махачкала - Сочи. Рейсы будут выполняться на самолете ATR-72, рассчитанном на 70 человек, по средам и субботам", - сказано в сообщении.

Как отметил вице-президент по управлению сетью и парком "Utair - Пассажирские авиалинии" Дмитрий Белоконь, новый рейс позволит жителям добраться из одного города в другой менее чем за два часа. "Utair продолжает развивать прямое сообщение между городами России, которые востребованы у наших пассажиров, минуя Москву. Благодаря новому рейсу жители Махачкалы смогут добраться до курорта Черноморского побережья меньше чем за два часа", - отметил Белоконь.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.