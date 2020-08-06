DPA: германская прокуратура предъявила обвинения четырем экс-руководителям Audi

ТАСС, 6 августа. Прокуратура Мюнхена предъявила в четверг обвинения трем бывшим членам наблюдательного совета и одному из руководителей подразделения автопроизводителя Audi по делу о "дизельном скандале". Об этом сообщило агентство DPA.

По его сведениям, им вменяется мошенничество, причастность к нарушениям в сертификации и недостоверная реклама. Как отмечает газета Handelsblatt, один из обвиняемых, Рихард Баудер, отвечавший за разработку дизельных двигателей с 1993 по 2012 год, знал о махинациях с экологическими нормами и не препятствовал выпуску автомобилей с двигателями с заниженными показателями выброса вредных веществ. Сам Баудер отрицает свою вину и утверждает, что о нарушениях узнал лишь в 2015 году.

В июне 2018 года по этому делу был задержан глава Audi Руперт Штадлер. 2 октября того же года наблюдательный совет концерна уволил его. 30 октября он вышел из-под стражи под залог. Судебное заседание в связи с "дизельным скандалом" запланировано на 30 сентября.

"Дизельный скандал", в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна, в который также входит и Audi, были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этой системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же их эксплуатация приводила к превышению в разы установленного предельного уровня загрязнения воздуха.

В конце февраля 2020 года концерн достиг мирового соглашения по коллективному иску, в рамках которого обязался выплатить €830 млн.