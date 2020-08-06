Минкомсвязь анонсировала график вывозных рейсов до 26 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минкомсязь РФ анонсировала выполнение 24 вывозных рейсов из за рубежа в Москву с 7 по 26 августа. Это следует из сообщения в созданном министерством Telegram-канале для информирования о вывозных рейсах.

Так, на 7 августа запланированы два рейса в Москву: из Аликанте и из Дели. На следующий день, 8 августа, запланированы сразу шесть рейсов: из Еревана, Дубая и Франкфурта-на-Майне в Москву, из Сеула во Владивосток, а из Еревана - в Сочи и Ростов-на-Дону. 9 августа планируется рейс из Нью-Йорка в Москву, на следующий день программа вывозных рейсов из Америки будет продолжена, намечено выполнение рейса из Лос-Анджелеса в Москву. Более того, 10 августа запланированы рейсы из Еревана в Калугу и Санкт-Петербург.

Во вторник, 11 августа, планируется также выполнение рейсов из Еревана и Будапешта в Москву. 13 августа - из Хошимина в Москву, на следующий день - из Токио в Москву.

15 августа запланированы рейсы Франкфурт-на-Майне - Москва, Париж - Москва, Ларнака - Краснодар и Ереван - Минеральные Воды. В следующие несколько дней на данный момент запланировано только по одному рейсу: 16 августа - Афины - Москва, 18 августа и 25 августа будут выполнены рейсы из Еревана в Москву, а 26 августа - из города Ош к Москву.