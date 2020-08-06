{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Минкомсвязь анонсировала график вывозных рейсов до 26 августа

В частности, на 7 августа запланированы два рейса в Москву: из Аликанте и из Дели

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минкомсязь РФ анонсировала выполнение 24 вывозных рейсов из за рубежа в Москву с 7 по 26 августа. Это следует из сообщения в созданном министерством Telegram-канале для информирования о вывозных рейсах.

Так, на 7 августа запланированы два рейса в Москву: из Аликанте и из Дели. На следующий день, 8 августа, запланированы сразу шесть рейсов: из Еревана, Дубая и Франкфурта-на-Майне в Москву, из Сеула во Владивосток, а из Еревана - в Сочи и Ростов-на-Дону. 9 августа планируется рейс из Нью-Йорка в Москву, на следующий день программа вывозных рейсов из Америки будет продолжена, намечено выполнение рейса из Лос-Анджелеса в Москву. Более того, 10 августа запланированы рейсы из Еревана в Калугу и Санкт-Петербург.

Во вторник, 11 августа, планируется также выполнение рейсов из Еревана и Будапешта в Москву. 13 августа - из Хошимина в Москву, на следующий день - из Токио в Москву.

15 августа запланированы рейсы Франкфурт-на-Майне - Москва, Париж - Москва, Ларнака - Краснодар и Ереван - Минеральные Воды. В следующие несколько дней на данный момент запланировано только по одному рейсу: 16 августа - Афины - Москва, 18 августа и 25 августа будут выполнены рейсы из Еревана в Москву, а 26 августа - из города Ош к Москву.

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Кабмин выделит 838 млн рублей девяти регионам на поддержку операторов по вывозу мусора
Помощь государства на общую сумму 9,25 млрд рублей в этом году получат операторы из 76 субъектов
Читать полностью