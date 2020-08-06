В Абхазии заявили, что железнодорожное пассажирское сообщение с РФ возобновится 7 августа

СУХУМ, 6 августа. /ТАСС/. Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с РФ возобновляется с 7 августа, прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава.

"После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва - Сухум, который прибывает на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа", - сказал Вартагава.

Как сообщил заместитель гендиректора АЖД Игорь Маргания, в соответствии с письмом, полученным из РЖД, 7 августа в направлении Сухума выезжает и поезд с пассажирами из Санкт-Петербурга, его прибытие в столицу Абхазии ожидается 9 августа. "В отличие от московского, петербургский поезд не будет ходить ежедневно. Также мы ожидаем прибытия поезда из Самары 17 августа", - сказал Маргания.

Замдиректора АЖД подчеркнул, что с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе - Гагра. Состав из 11 вагонов будет приходить в курортную Гагру, оттуда туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они будут возвращаться обратно в Туапсе. "Это сделано для того, чтобы туристы в более комфортных условиях могли приезжать в нашу республику и знакомиться с ее достопримечательностями", - сказал Маргания. Он отметил, что пассажирское сообщение было остановлено с конца марта, но грузовое железнодорожное сообщение Абхазии с РФ не останавливалось.

Первого августа были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Открытие границы произошло синхронно с РФ после подписания соответствующего распоряжения российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

С начала пандемии в республике выявлено 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 37 человек выздоровели, трое умерли, остальные проходят лечение в условиях стационара и домашней самоизоляции.