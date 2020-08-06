"Билайн" за девять месяцев закрыл более 600 салонов связи

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") закрыл более 600 салонов связи за последние девять месяцев, говорится в материалах материнского телекоммуникационного холдинга Veon.

В Veon отмечают, что во втором квартале 2020 года розничный бизнес оператора встретил серьезные трудности из-за ведения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, из-за чего компании пришлось временно закрыть около 1,4 тыс. магазинов по всей стране. Вместе с тем это позволило "Билайну" сделать больший акцент на онлайн-продажи, отмечают в холдинге.

В частности, благодаря усилению онлайна компания закрыла 627 салонов связи за последние девять месяцев, в то время как, согласно озвученным ранее планам, "Билайн" в 2019-2020 годах планировал сократить лишь 600 магазинов: 200 в прошлом году и 400 - в этом. На конец второго квартала количество салонов "Билайна" составляет около 2,4 тыс. без учета франшизы, количество торговых точек франшизы - порядка 1,6 тыс.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе телефонной конференции гендиректор "Билайна" Александр Торбахов не уточнил, планирует ли оператор и дальше такими темпами снижать присутствие в офлайне, однако в целом, по его словам, сокращение операторской розницы - правильная стратегия в текущих условиях рынка.

"Мы видим, что телеком-рынок в каком-то смысле абсурден, он имеет количество магазинов, значительно превышающее то, сколько нужно для обслуживания реальных потребностей клиентов. Реальных клиентов, которые к нам по-настоящему приходят, в разы меньше, чем так называемых продаж у всех сотовых операторов. Розничная сеть для реального спроса, конечно, нужна гораздо меньше", - пояснил он.

Однако, продолжил Торбахов, сейчас на рынке "каждый смотрит на соседа и боится сделать шаг первым", поэтому сокращение розницы идет медленными темпами. "Мы сегодня не в лучшей форме, поэтому мы бы теоретически должны были ходить последними в этом движении, а мы в нем лидируем. Но дальше все зависит от того, как рынок в этом смысле будет оздоравливаться. Поэтому тут все зависит от ситуации. В целом мы считаем, что, конечно, количество магазинов должно быть меньше", - заключил глава "Билайна".