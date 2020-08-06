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В приложение "Яндекс.Почты" добавили функцию распознавания текста на картинках

В "Яндексе" отметили, что для распознавания текста на изображениях применяется технология компьютерного зрения

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Яндекс" добавил в мобильное приложение сервиса "Яндекс.Почта" для Android функцию распознавания текста, расположенного на изображениях. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мобильная "Яндекс.Почта" научилась распознавать текст на изображениях. Теперь можно сфотографировать договор, сразу его поправить и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы было проще писать доклад - и ничего не придется перепечатывать вручную", - сообщили в компании, уточнив, что пока новая возможность работает только в приложении для Android.

В компании отметили, что для распознавания текста на изображениях применяется технология компьютерного зрения. Текст может быть распознан, даже если изображение перевернуто или невысокого качества. "Яндекс.Почта" распознает текст на изображениях разных форматов - JPEG, PNG и других, для которых не нужен специальный графический редактор.

Кроме этого, в сервисе появился режим "Скан", который повышает качество изображений, например, фото документов.

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