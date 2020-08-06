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Правительство выделит на ремонт дорог в регионах 6 млрд рублей

Речь идет о ремонте и модернизации дорожной сети в 14 регионах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Кабмин выделит еще 6 млрд рублей на ремонт региональных дорог, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Обсудим вопрос о выделении более 6 млрд рублей на ремонт и модернизацию дорожной сети в 14 регионах. Их мы направляем на опережающее строительство дорог по поручению президента", - сказал премьер, открывая заседание правительства.

По словам Мишустина, на эти средства в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и госпрограммы "Развитие транспортной системы до 2020 года" отремонтируют около 300 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Помимо этого, деньги пойдут на ремонт восьми мостов, которые находятся в аварийном состоянии, на модернизацию уличной сети в городах и других населенных пунктах, продолжится строительство новых дорог и объектов транспортной инфраструктуры.

"В течение месяца должны быть заключены соответствующие соглашения с регионами", - подытожил Мишустин.

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