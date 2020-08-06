Исследование: рост добычи базальта в СКФО приведет к развитию обрабатывающих производств

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Наращивание темпов добычи базальта и производство базальтовой нити в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, где сосредоточены месторождения этой горной породы, сможет привести к развитию предприятий обрабатывающей промышленности, в частности, текстильных и швейных, а также производства комплектующих из композитных материалов, говорится в сводном анализе инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, опубликованном на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года производство стройматериалов, в том числе изделий из базальта, обозначено как одна из приоритетных отраслей социально-экономического развития. <…> Особого внимания заслуживает и производство базальтовой нити, <…> т.к. процесс создания готовой продукции на основе базальтовой нити включает несколько видов деятельности: добыча полезных ископаемых, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильное и швейное производство, производство комплектующих из композитных материалов для автомобильного и авиационного производств. Таким образом, наращивание темпов добычи базальта в СКФО сможет привести и к развитию ряда обрабатывающих производств, что, в свою очередь, создаст большое количество новых рабочих мест", - говорится в исследовании.

На Северном Кавказе месторождения базальта имеются в двух регионах - Северной Осетии и Карачаево-Черкесской Республике.

"По данным официального портала РСО-А, на территории Республики Северная Осетия-Алания общие запасы месторождений базальтосодержащих минералов составляют около 60 млн т. <…> В Карачаево-Черкесской Республике разведан целый ряд месторождений базальта, которые в течение многих десятилетий оставались невостребованными", - уточняется в документе.

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время на территории СКФО, в частности, в Северной Осетии, уже разрабатываются проекты по производству продукции на основе базальта. "Также в Республике Дагестан запущено производство непрерывного базальтового волокна (проектная мощность 12 тыс. т в год) и специальных стеклянных волокон (3 тыс. т в год), а также композиционных материалов на их основе", - говорится в исследовании.

Сводный анализ инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Кавказского федерального округа был подготовлен ассоциацией "Северный Кавказ" по поручению полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Документ, в частности, содержит сводный анализ основных факторов, формирующих инвестиционный климат СКФО, анализ инвестиционной привлекательности регионов округа и их конкурентных преимуществ, действующих направлений поддержки инвестирования, анализ перспективных направлений для инвестирования и перспективных возможностей межрегиональной производственной интеграции в СКФО.