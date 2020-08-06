{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

По данным ЦБ. речь идет о более чем 106 тыс. обращений

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.

"Рост произошел в основном в связи с заявлениями о реструктуризации из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Однако уже к июню количество таких жалоб существенно снизилось - как за счет сокращения количества заявлений о реструктуризации, так и благодаря мерам Банка России по защите потребителей финансовых услуг", - отмечается в сообщении.

Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, на ипотечное - в 2,4 раза, на кредитование юридических лиц - в 9,9 раза. Основной прирост по ним наблюдался в апреле за счет вопросов по реструктуризации кредитов.

На страховые компании за первое полугодие поступило 15 тыс. жалоб (на 34,7% меньше, чем годом ранее), из них 12 тыс. - по ОСАГО. Количество жалоб на микрофинансовые организации снизилось на 12% - до 12,3 тыс.

Наиболее значительно снизилось число жалоб на действия по возврату задолженности (-43,5%)

Число жалоб на участников рынка коллективных инвестиций в январе - июне сократилось на 3,7%, на участников корпоративных отношений - на 39,4%.

Также в пером полугодии поступило 1,3 тыс. жалоб, связанных с мисселингом. Основной проблемой остаются вопросы реализации полисов инвестиционного страхования жизни.

Теги
Россия
Кабмин выделит 838 млн рублей девяти регионам на поддержку операторов по вывозу мусора
Помощь государства на общую сумму 9,25 млрд рублей в этом году получат операторы из 76 субъектов
Читать полностью