Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.

"Рост произошел в основном в связи с заявлениями о реструктуризации из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Однако уже к июню количество таких жалоб существенно снизилось - как за счет сокращения количества заявлений о реструктуризации, так и благодаря мерам Банка России по защите потребителей финансовых услуг", - отмечается в сообщении.

Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, на ипотечное - в 2,4 раза, на кредитование юридических лиц - в 9,9 раза. Основной прирост по ним наблюдался в апреле за счет вопросов по реструктуризации кредитов.

На страховые компании за первое полугодие поступило 15 тыс. жалоб (на 34,7% меньше, чем годом ранее), из них 12 тыс. - по ОСАГО. Количество жалоб на микрофинансовые организации снизилось на 12% - до 12,3 тыс.

Наиболее значительно снизилось число жалоб на действия по возврату задолженности (-43,5%)

Число жалоб на участников рынка коллективных инвестиций в январе - июне сократилось на 3,7%, на участников корпоративных отношений - на 39,4%.

Также в пером полугодии поступило 1,3 тыс. жалоб, связанных с мисселингом. Основной проблемой остаются вопросы реализации полисов инвестиционного страхования жизни.