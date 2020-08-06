Может ли большой планшет заменить ноутбук в работе? Проверили на Galaxy Tab S7+

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ пришли на смену прошлогоднему флагману Galaxy Tab S6. Эта линейка создана в первую очередь для тех, кому планшет нужен для работы. Тем, кто сморит сериалы на табе, подойдет что-то более бюджетное. Даже многие улучшения в Tab S7 и Tab S7+ продуманы для пользователей, которые берут планшеты в командировки, создают контент с их помощью и общаются с коллегами в Zoom. В течение двух дней я писала тексты на Galaxy Tab S7+, делала заметки, пробовала новые приложения, чтобы выяснить, насколько он удобен для повседневных задач (с учетом того, что я привыкла к ноутбуку и никогда не использовала планшет не для развлечений). Как пандемия дала планшетам вторую жизнь

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Прошлым летом я обозревала Galaxy Tab S6, чтобы понять, кому нужен планшет в 2019 году. Вообще-то я скептически отношусь к табам. В начале 2010-х, когда они были крайне популярны (в последнем квартале 2013 года их продажи выросли на 75,3%), ноутбуки не были такими легкими, а экраны смартфонов — такими большими, как сегодня. В то время звучали мнения, что табы вытеснят ноутбуки. Эти прогнозы не сбылись — когда экраны телефонов вышли за пределы пяти дюймов, пользователи перестали покупать их для просмотра сериалов и игр. Последние пять лет продажи планшетов понемногу снижались. В 2019 году производители выпустили на 1,5% меньше устройств. Казалось бы, табам уже ничего не поможет — производителям остается разве что экспериментировать с раскладывающимися смартфонами. Кстати, Samsung вчера представил и такую новинку — Galaxy Z Fold2, у которого два экрана — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Но случилось то, чего в конце прошлого года никто не мог предположить: во втором квартале 2020 года производители продали на 18,6% больше планшетов, чем годом ранее. "Из-за пандемии коронавируса и ограничений многие потребители обратились к планшетам для развлечений, бизнеса и электронного обучения", — говорится в отчете аналитической компании IDC. Тройка лидеров-производителей — Apple (рост — 32%), Samsung (18,1%), Huawei (12,4 %). Что нового в планшетах? В Galaxy Tab S7 диагональ экрана — 11 дюймов, в Tab S7+ — 12,4. Предшественники были меньше. Tab S6 имел диагональ экрана 10,5 дюйма, в последние годы Samsung и Apple выпускали в этом размере флагманские табы. Tab S7+ — самый большой планшет Samsung из тех, что сейчас есть в продаже.

В младшей модели — ЖК-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей, в планшете побольше — AMOLED-дисплей с разрешением 2800 х 1752 пикселей. Частота обновления экрана — 120 Гц.

Аккумулятор Tab S7 рассчитан на 8 тыс. мА ч, а версия Plus укомплектована батареей емкостью 10 090 мА ч.

Процессор — SnapDragon 865 Plus.

Стилус S Pen, который позволяет рисовать и писать в заметках от руки, стал быстрее — эту новацию должны оценить дизайнеры и иллюстраторы, обычные пользователи вряд ли заметят разницу. В прошлом году я использовала стилус в "рисовальном" приложении Pen.Up и писала в заметках, на скорость отклика и тогда не могла пожаловаться. Еще поменялся держатель стилуса — теперь это не углубление в корпусе, а магнитная полоса.

Описание Samsung Galaxy Tab S7+ и стилус S Pen © Пресс-служба Samsung

Увеличенный экран и новое расположение фронтальной камеры, чтобы улучшить пользовательский опыт во время видеозвонков и конференций, сообщается в презентации Samsung.

Двойная основная камера 13 Мп и фронтальная — 5 Мп.

Появилась функция Multi-Window — можно запускать на экране одновременно до трех приложений.

Описание Samsung Galaxy Tab S7+ © Пресс-служба Samsung

Обновились заметки. Делать записи от руки и переводить их в печатный текст можно было и в "шестерке", а в новинках появилась возможность писать в файлах PDF, на изображениях и в текстах, закидывать в заметку одновременно текст, фотографии и аудиозаписи. Кстати, перевод рукописи в цифровой текст работает неплохо — мой неразборчивый почерк он переводит в восьми из десяти случаев без ошибок.

Есть и новые встроенные приложения: Clip Studio Paint для рисования и Canva с шаблонами для создания постов в соцсетях. Оба планшета поступят в магазины в трех цветах: черном, серебристом и бронзовом. Планшеты с одним только Wi-Fi стоят 58 тыс. и 70 тыс. рублей, с разъемом для SIM-карт — 65 тыс. и 80 тыс. рублей. И в Tab S7, и в Tab S7+ бывает только 128 ГБ памяти. Может ли планшет заменить ноутбук? Здесь нужно отступление, что я не использую большинство функций, которые предлагает любой современный гаджет. Дело не в том, что мне лень их освоить, просто специфика моей работы такова, что мне от компьютера мало что нужно — я пишу тексты, ищу информацию в интернете, еще мне нужны мессенджеры и соцсети, пожалуй, все. Мне нравятся обновленные заметки и возможность писать от руки и переводить в печатный текст. Когда я говорю по телефону — могу записывать за собеседником основные тезисы в документ на ноутбуке. Но если я общаюсь в офлайне, остается только бумажный блокнот — отрываться на гаджет неудобно. Заметки в планшете, где можно писать стилусом и тут же переводить в "цифру", выигрывают у блокнота. Я могу прямо в процессе разговора перевести записи от руки, потом мне останется скопировать и вставить. "Полевой" корреспондент — тот, кто часто ходит на мероприятия, — станет фанатом этой функции. Как и любой пользователь, которому часто надо записывать информацию.

Описание Samsung Galaxy Tab S7+ © Пресс-служба Samsung

Теперь в заметки можно набрасывать аудио, фото, писать стилусом и печатать на одной странице — переводить все это в Word и PDF. Сидя на какой-нибудь конференции, получится сделать и отправить коллегам мультиформантую презентацию. По-моему, неплохо. Samsung обновил чехол-клавиатуру — обещалось, что пользовательский опыт приближен к опыту набора на ПК. Клавиатура приятная на ощупь, можно одновременно использовать ее, свайпать по экрану пальцами и стилусом. Но лучше всего мне работается за двумя большими мониторами. Даже на ноутбуке с экраном 15 дюймов не так удобно. Но один мой приятель, который часто пользуется планшетом для видеоконференций, стал замечать, что ему не хватает в ноутбуке сенсорного экрана.