Кабмин выделит 838 млн рублей девяти регионам на поддержку операторов по вывозу мусора

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство выделит дополнительно почти 840 млн рублей на поддержку операторов по вывозу мусора в девяти регионах страны. Об этом на заседании кабмина в четверг сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня перераспределим межбюджетные трансферты субъектам РФ на поддержку региональных операторов, оплату их услуг по вывозу мусора. Дополнительные 838 млн рублей получат еще девять регионов", - сказал глава кабмина. По его словам, в целом помощь государства на общую сумму 9,25 млрд рублей в этом году получат операторы из 76 субъектов РФ.

Как заметил Мишустин, такие вложения позволят обеспечить стабильную работу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. "Услуги по вывозу мусора должны оказываться регулярно", - подчеркнул премьер.

Как говорится в материалах правительства, перечень регионов, получающих трансферты на оказание услуг населению по обращению с ТКО, будет дополнен Республикой Алтай, Калмыкией, Карелией и Крымом, Волгоградской, Иркутской, Саратовской, Тверской и Ульяновской областями.

Мишустин в выступлении на заседании правительства коснулся также подготовленного кабмином законопроекта, призванного снизить административную нагрузку на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, в которых участвуют не более 200 человек. "При принятии этого решения мы исходили из того, что все участники этих организаций проживают рядом и объединены общей целью оказания финансовой помощи, поэтому у них есть возможность вместе оценивать риски привлечения или размещения своих денежных средств, и жесткий подход к регулированию и надзору за их деятельностью вполне может быть заменен упрощенным порядком соблюдения ими финансовых нормативов", - сказал премьер.