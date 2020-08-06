В России продажи новых легковых автомобилей в июле выросли на 6,8%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в июле 2020 года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 141,924 тыс. штук, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за январь - июль продажи упали на 19,3% в годовом выражении - до 742,7 тыс. штук.

"С показателем +6,8% июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка. Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля. Текущие результаты за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают снижение на 19,3%, что лучше, чем -23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 год", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами поддержки. Кроме того, рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной.

"На текущий момент рынок характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограничений, связанных с пандемией, что может сделать дальнейшую государственную поддержку крайне важной для дилеров и производителей", - отметил он.

В июле АЕБ ухудшила прогноз продаж легковых авто и LCV в РФ в 2020 году до 1,34 млн с 1,72 млн штук. То есть, по подсчетам ассоциации, падение рынка может достигнуть 23% (до кризиса оценивали в -2,1%).

По данным АЕБ, лидер среди производителей на российском авторынке "АвтоВАЗ" показал рост продаж Lada в июле на 6% - до 31,2 тыс. авто, продажи Niva (c 21 июля также официально выходит под брендом Lada) составили 529 шт. На втором месте южнокорейская компания Kia, продажи которой снизились на 4% - до 18 тыс. машин. Замыкает тройку Hyundai - компания показала рост продаж на 3%, до 14,3 тыс. авто. Следом идут Skoda - 12,3 тыс. проданных в июле авто (+69%) и Renault - 11,6 тыс. машин (-1%).