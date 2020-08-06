ВТБ предоставил "Фармасинтезу" кредит на 2 млрд руб. на строительство завода в Петербурге

ТАСС, 6 августа. Банк ВТБ предоставил "Фармасинтезу" кредит на 2 млрд руб. на строительство завода по производству противоопухолевых препаратов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"ВТБ предоставил кредит на 2 млрд рублей АО "Фармасинтез-Норд" (входит в ГК "Фармасинтез"). Средства будут направлены на строительство научно-производственного комплекса в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в банке, финансирование осуществляется в рамках программы Министерства промышленности и торговли РФ, направленной на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции. Программа предусматривает льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидирования процентной ставки составляет 4,5% годовых.

В 2019 году компания "Фармасинтез-Норд" была включена Министерством промышленности и торговли РФ в единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). В настоящее время "Фармасинтез-Норд" реализует инвестиционный проект по строительству второй очереди фармацевтического завода противоопухолевых препаратов. Производство разместится на площадке "Новоорловская" ОЭЗ "Санкт-Петербург". Инвестпроект направлен на дальнейшее сокращение доли импорта противоопухолевых препаратов на российском рынке. Продукция завода планируется к реализации не только в России, но в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Ранее ВТБ профинансировал строительство первого завода "Фармаситез-Норд" на территории ОЭЗ. Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей. Запуск производства запланирован на первое полугодие 2021 года.

ГК "Фармасинтез" является одним из крупнейших в России производителем социально значимых лекарств. В портфель препаратов входит более 170 наименований, в том числе средства для лечения и профилактики туберкулеза, ВИЧ, онкологии, сахарного диабета и гепатита. Производственные мощности представлены пятью заводами в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске и Тюмени.