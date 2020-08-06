ЦБ рекомендовал банкам принимать досрочный возврат кредита независимо от внесенной суммы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Банк России рекомендовал кредиторам принимать досрочный возврат кредита независимо от внесенной заемщиком суммы, следует из пресс-релиза регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям и другим кредиторам принимать досрочный возврат потребительского кредита или займа, даже если заемщик вносит сумму меньше, чем указал в уведомлении о досрочном возврате. Об этом говорится в информационном письме Банка России", - говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что сейчас заемщики сталкиваются с отказами банков и других кредиторов зачислить деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма оказывается меньше указанной в уведомлении о досрочном возврате, которое заемщик должен по закону направить кредитору. Подобный отказы Банк России считает недобросовестными.

По мнению регулятора, кредиторы не должны отказывать в частичном досрочном возврате кредита, так как были о нем предупреждены, а также обязаны своевременно дать заемщику обновленный график платежей по оставшейся задолженности. В частности, Банк России рекомендует кредиторам заранее давать заемщикам расчет долга и процентов именно на дату планируемого внесения средств.