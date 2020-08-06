"Нафтогаз Украины" уволил гендиректора "Укртрансгаза"

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уволила генерального директора оператора газовых хранилищ компании "Укртрансгаз" Сергея Алексеенко, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора Сергея Перелому. Об этом в среду сообщил "Укртрансгаз".

"Сергей Алексеенко покинул пост генерального директора "Укртрансгаза" с 5 августа 2020 года. С 6 августа Сергей Перелома временно осуществляет полномочия генерального директора "Укртрансгаза", - сказано в сообщении компании в Facebook.

О причине увольнения Алексеенко "Нафтогаз" не сообщает. Алексеенко занимал должность гендиректора "Укртрансгаза" с марта 2019 года.

Компания "Укртрансгаз", 100% акций которой принадлежит "Нафтогазу Украины", ежегодно поставляет потребителям на Украине около 50-60 млрд кубометров природного газа и транспортирует его в 20 стран Европы в объеме до 120 млрд кубометров. Технические возможности компании позволяют транспортировать в Европу 140 млрд куб. м газа.