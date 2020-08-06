ВТБ планирует открыть 100 офисов и проанализировать эффективность работы существующих

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. ВТБ на горизонте двух лет планирует открыть 100 новых офисов и провести анализ действующих отделений, чтобы в дальнейшем закрыть малоэффективные точки продаж, следует из сообщения госбанка.

"ВТБ приступил к масштабной модернизации региональной сети в рамках реализации своей стратегии. Всего на горизонте двух лет планируется открыть порядка 100 новых офисов и перевести 100% продуктов для физлиц в онлайн-каналы", - указано в сообщении.

Также банк отметил, что параллельно анализирует ситуацию с действующими отделениями и закрывает малоэффективные точки продаж.

В ВТБ указали, что важным фактором данного анализа является присоединение других банковских сетей. "Ранее ВТБ провел объединение с ВТБ 24, впереди - интеграция трех региональных банков. В каждом случае офис присоединяемого банка сравнивается с действующим отделением ВТБ - в случае, если они дублируются, то происходит оценка клиентопотока, эффективности, удобства обслуживания клиентов. Отдельные офисы будут закрыты, конкретный перечень будет определен по мере проведения интеграции", - отмечается в сообщении.

Новые отделения ВТБ будут оснащены передовыми технологиями обслуживания и являются меньшими по площади, чем ранее. "Эффективность работы новых точек продаж повышается на 40% при сокращении площади на 20-30% и одновременном снижении времени ожидания посетителей на треть. Первое отделение нового формата открыто в августе в Москве. С 2021 года ВТБ планирует запускать каждое новое отделение именно в таком формате", - указывает банк.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что ВТБ может закрыть около четверти офисов. Число отделений, по данным газеты, сократится примерно на 400 отделений. Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников издания. В частности, будут закрыты около 100 офисов банка "Возрождение", более 50 офисов Запсибкомбанка, 20 офисов Саровбизнесбанка.