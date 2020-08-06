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Мутко сообщил, что прибыль ДОМ.РФ по итогам I полугодия может составить 13 млрд рублей

По словам генерального директора компании, в 2020 году компания заплатит 15 млрд рублей дивидендов государству

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Прибыль госкомпании ДОМ.РФ за первое полугодие 2020 года может достигнуть 13 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы закончили год с прибылью 20 млрд, а в этом году, сейчас по полугодию, у нас будет прибыль 13 млрд [рублей]", - сказал Мутко.

Также, по его словам, в этом году компания заплатит 15 млрд рублей дивидендов государству. "Мы зарабатываем: в основном это, конечно, облигации, это очень долгий путь, это где-то только в 2024 году, в 2021-м первые результаты будут", - добавил Мутко.

Он отметил, что компании удалось сохранить финансовую и кредитную устойчивость.

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Путин, Владимир ВладимировичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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