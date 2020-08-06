Продовольственное эмбарго позволило Кубани реализовать инвестпроекты на 114 млрд рублей

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Действующие в России с 2014 года ограничения на импорт некоторых видов сельхозпродукции позволили одному из ведущих сельскохозяйственных регионов России, Краснодарскому краю, реализовать инвестиционные проекты почти на 114 млрд рублей, на четверть нарастить объемы производства сельхозпродукции и увеличить объемы экспорта, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"С 2015 года в АПК региона вложено почти 114 млрд рублей инвестиций, реализовано около 200 крупных бизнес-соглашений, порядка 10 тыс. кубанцев получили новые рабочие места. В период санкций на Кубани появилось порядка 300 новых наименований - это вина, мясные деликатесы, сыры. В целом производство кубанской сельхозпродукции увеличилось на четверть, кроме того, регион смог нарастить и экспорт сельхозтоваров", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в четыре раза увеличился объем экспорта кондитерских изделий, в восемь раз - мяса птицы,

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. 6 августа 2014 года, президент Владимир Путин подписал указ о введении продовольственного эмбарго против стран, которые применили и поддержали антироссийские санкции. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго продлили, оно действует в настоящее время.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань считается житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны, основным экспортером зерна в стране.