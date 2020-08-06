ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) проводят обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

В налоговой службе подтвердили факт участия сотрудников в проводимых совместных мероприятиях с ФСБ, воздержавшись от подробностей относительно существа возможных нарушений.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски.