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ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

Подробностей относительно возможных нарушений не приводится
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) проводят обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

В налоговой службе подтвердили факт участия сотрудников в проводимых совместных мероприятиях с ФСБ, воздержавшись от подробностей относительно существа возможных нарушений.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски.

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