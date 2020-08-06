"Яндекс" будет проводить регулярное тестирование беспилотников в США

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Яндекс" сообщил о начале тестирования своих беспилотных автомобилей на регулярной основе в городе Энн-Арбор в штате Мичиган. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Беспилотные автомобили "Яндекса" начали ездить в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган. Это вторая тестовая зона за пределами России, в дополнение к Тель-Авиву в Израиле. На дорогах Энн-Арбора уже можно встретить беспилотные автомобили "Яндекса", в том числе четвертое поколение на базе Hyundai Sonata, представленное в начале июня 2020 года", - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что в штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя.

Как это работает?

Сейчас в ряде регионов РФ проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он рассчитан на три года. При этом в автомобиле всегда находится инженер-испытатель.

На данный момент в рамках эксперимента, который стартовал в конце 2018 года, на дорогах общего пользования в Москве и в Иннополисе ездят более сотни беспилотных авто "Яндекса" на базе Toyota Prius и первые несколько автомобилей на базе Hyundai Sonata, они уже проехали более 6 млн км по городским дорогам. Общий флот беспилотников "Яндекса" в Израиле, США и России на данный момент насчитывает 130 машин.

В июне стало известно, что "Яндекс" в партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) в 2020 году выведет на дороги общего пользования в России и США 100 новых беспилотных автомобилей Hyundai Sonata.

Сервис беспилотного такси был запущен в Иннополисе 28 августа 2018 года. На этапе тестирования системы за рулем машины никого нет, но в салоне всегда находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сидении и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.