Исследование: развитие систем орошения в СКФО позволит создать профильные производства

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Развитие систем капельного орошения в Северо-Кавказском федеральном округе перспективно для повышения урожайности сельхозкультур и создания собственных производств подобных систем. Об этом говорится в сводном анализе инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, опубликованном на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"Создание системы капельного орошения на овощных культурах позволяет увеличить урожайность в два - три раза и выход товарной продукции до 90%. <…> Кроме того, организация системы капельного орошения станет стимулом к развитию в СКФО производства оборудования и трубопровода для орошения - в частности, производства резиновых и пластмассовых изделий и производства машин и оборудования", - говорится в документе.

Исследователи отмечают, что в настоящее время значительная часть мелиоративных систем на Северном Кавказе находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, власти Ставрополья ранее сообщали, что из 214 тыс. га орошаемых земель из-за изношенности и ветхости сетей полив фактически осуществляется на 58 тыс. га. В регионе реализуется программа развития мелиоративных систем.

"Большинство оросительных систем [в регионах Северного Кавказа] нуждается в реконструкции и техническом перевооружении. При этом существенная доля сельскохозяйственных земель в СКФО подвержены подтоплению и переувлажнению в связи с потерями при фильтрации, заболачиванию и засолению. Одной из возможностей реконструкции оросительных систем и снижения переувлажнения и повторного засоления почв является создание систем капельного орошения", - поясняется в исследовании.

В садоводстве, которое активно развивается на Северном Кавказе, системы орошения позволяют увеличивать урожайность, приживаемость растений, ускоряют плодоношение и повышают морозоустойчивость культур. "В настоящее время лидирующую позицию по развитости технологий для систем капельного орошения занимает Израиль, его технологии используются во многих странах мира и позволяют добиваться рекордных результатов в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что организация системы капельного орошения должна осуществляться при существенной поддержке со стороны федеральных и региональных властей", - уточняется в документе.

Сводный анализ инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Кавказского федерального округа был подготовлен ассоциацией "Северный Кавказ" по поручению полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Документ, в частности, содержит сводный анализ основных факторов, формирующих инвестиционный климат СКФО, анализ инвестиционной привлекательности регионов округа и их конкурентных преимуществ, действующих направлений поддержки инвестирования, анализ перспективных направлений для инвестирования и перспективных возможностей межрегиональной производственной интеграции в СКФО.