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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Bloomberg: Saudi Aramco снизила цену нефти для Азии и Европы, не изменив цены для США

Эр-Рияд впервые за четыре месяца снизил цены на основные сорта нефти для Азии и Европы

ТАСС, 6 августа. Саудовская Аравия впервые за четыре месяца снизила цены на основные сорта нефти для Азии и Европы на фоне ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК +, сообщило агентство Bloomberg.

Так, государственная нефтяная компания Saudi Aramco понизила официальные цены на сентябрьские поставки нефти в Азию, Средиземноморский регион и Северо-Западную Европу, оставив при этом без изменений цены для США.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 г. до конца апреля 2022 г. - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 году.

Теги
СШАСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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