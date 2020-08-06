"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в центральную часть России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажу субсидируемых авиабилетов на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Приостановка связана с исчерпанием лимита госсубсидий.

"Аэрофлот" действительно с 4 августа приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа. Лимит полученных государственных субсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан", - сказала она.

При этом Спивакова добавила, что программа "плоских" тарифов продолжит действовать а рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

"Напомним, что с целью обеспечения доступности перевозок "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений", - добавила она.

Первым на приостановку продаж субсидируемых билетов обратило издание "Сахалин. Инфо".

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в экономклассе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. Объем финансирования программы в 2020 году составляет 5,8 млрд рублей.