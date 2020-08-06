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Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

По данным Банка России, резервы составили $591,8 млрд

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

В регуляторе отметили, что рост произошел "под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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