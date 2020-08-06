Россия в январе - июле сократила импорт товаров из дальнего зарубежья на 6,8%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе - июле 2020 года уменьшился на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $110,87 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В том числе в июле Россия импортировала товаров на сумму $16,614 млрд, что на 13% меньше, чем годом ранее. При этом по сравнению с июнем текущего года импорт увеличился на 0,4%.

По данным ФТС, в июле импорт текстильных изделий и обуви по сравнению с июнем вырос на 28%, до $1,19 млрд. В частности увеличились закупки обуви на 54,6%, трикотажной одежды - на 40,5%, текстильной одежды - на 38,1%, химического волокна - на 26,8%, трикотажного полотна - на 25,7%, хлопка - на 20,9%, текстильных материалов - на 8,1%, химических нитей - на 2,2%. При этом поставки готовых текстильных изделий сократились на 40,3%.

Импорт машиностроительной продукции вырос на 6,8%, составил $8,71 млрд. В том числе возросли закупки электрооборудования на 20%, средств наземного транспорта - на 11%, летательных аппаратов - на 10,2%, механического оборудования - на 2,9%. Поставки судов и плавучих средств сократились на 34,2%, железнодорожных локомотивов - на 26%, инструментов и аппаратов оптических - на 12,1%.

В июле импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 0,8%, до $1,63 млрд. Закупки овощей сократились на 50,2%, зерновых культур - на 19,5%, молочных продуктов - на 13,3%, фруктов и орехов - на 11,0%, рыбы - на 7,8%, мяса и субпродуктов - на 6,4%, сахара - на 3%. Поставки масла растительного увеличились на 36,2%, табака - на 18,7%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 8,9%.

Ввоз химической продукции также сократился - на 26,5%, до $2,84 млрд. Сократились закупки фармацевтической продукции на 64,2%, продукции органической и неорганической химии - на 17,4%. А поставки парфюмерно-косметических товаров возросли на 19,9%, полимеров и каучука - на 6,3%, мыла и синтетических моющих средств - на 3,2%.