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Власти Крыма предусмотрят дополнительно 700 млн рублей на закупку техники для аграриев

По словам главы региона Сергея Аксенова, это поможет фермерам обновить парк техники и, как следствие, поднять качество их труда и эффективность работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым предусмотрят дополнительно 700 млн рублей на закупку техники для аграриев, сообщил на своей странице "ВКонтакте" в четверг глава республики Сергей Аксенов по итогам подписания соглашения между Советом министров республики и АО "Росагролизинг".

"Руководство компании пошло нам навстречу, и мы смогли договориться о том, что Республика Крым заложит в бюджет средства в размере 200 млн рублей на компенсацию первого взноса за лизинговую технику, которую возьмут сельхозпредприятия и фермеры. Это позволит привлечь еще около 700 млн рублей "Росагролизинга" для решения конкретных проблем фермеров в части обновления парка техники и, как следствие, поднять качество труда и эффективность работы", - сообщил Аксенов.

По его словам, соглашение предусматривает модернизацию агропромышленного комплекса Республики Крым. "Это важное событие для всех крымских аграриев, поскольку благодаря совместному сотрудничеству между крымским правительством и "Росагролизингом" с 2014 года компанией было инвестировано в развитие АПК региона 6,4 млрд рублей. При этом поставлено более 1,6 тыс. единиц техники, что позволило существенно повысить качество сельскохозяйственной техники региона", - отметил Аксенов.

Глава республики 27 июля сообщил, что аграрии региона собрали 1 млн тонн зерна, что в три раза превышает потребности региона. В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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