Власти Крыма предусмотрят дополнительно 700 млн рублей на закупку техники для аграриев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым предусмотрят дополнительно 700 млн рублей на закупку техники для аграриев, сообщил на своей странице "ВКонтакте" в четверг глава республики Сергей Аксенов по итогам подписания соглашения между Советом министров республики и АО "Росагролизинг".

"Руководство компании пошло нам навстречу, и мы смогли договориться о том, что Республика Крым заложит в бюджет средства в размере 200 млн рублей на компенсацию первого взноса за лизинговую технику, которую возьмут сельхозпредприятия и фермеры. Это позволит привлечь еще около 700 млн рублей "Росагролизинга" для решения конкретных проблем фермеров в части обновления парка техники и, как следствие, поднять качество труда и эффективность работы", - сообщил Аксенов.

По его словам, соглашение предусматривает модернизацию агропромышленного комплекса Республики Крым. "Это важное событие для всех крымских аграриев, поскольку благодаря совместному сотрудничеству между крымским правительством и "Росагролизингом" с 2014 года компанией было инвестировано в развитие АПК региона 6,4 млрд рублей. При этом поставлено более 1,6 тыс. единиц техники, что позволило существенно повысить качество сельскохозяйственной техники региона", - отметил Аксенов.

Глава республики 27 июля сообщил, что аграрии региона собрали 1 млн тонн зерна, что в три раза превышает потребности региона. В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.