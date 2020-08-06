Минфину поручили осуществить финансирование расходов по подготовке саммитов ШОС и БРИКС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство России поручило Минфину осуществить финансирование расходов, которые связаны с подготовкой заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи лидеров объединения БРИКС в 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Минфину России осуществить финансирование расходов, связанных с подготовкой заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи лидеров объединения БРИКС в 2020 году в объеме до 200 млн рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов", - говорится в документе.

Саммиты ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны были пройти 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".