Дата-центры в России смогут получить льготный доступ к рынку электроэнергии с 2021 года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина разработала ряд мер по предоставлению с 1 января 2021 г. льготного доступа центров обработки данных (ЦОД) на рынок электроэнергии. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указывается в пояснительной записке к проекту, динамичное развитие услуг хранения и обработки данных является необходимым условием повышения эффективности российской экономики за счет ее цифровизации, снятия инфраструктурных барьеров и обеспечения информационной безопасности.

"Ключевым вопросом для развития рынка коммерческих ЦОД является тарификация их электроснабжения, которая непосредственно влияет на себестоимость предоставляемых услуг, поскольку на приобретение электроэнергии приходится до 40% их операционных затрат", - указывают в Минкомсвязи.

По мнению министерства, для повышения рентабельности ЦОД и содействия развитию облачных услуг тарифы на электроэнергию должны быть существенно снижены. Это обеспечит значительное конкурентное преимущество российских ЦОД как для хранения на территории страны данных российских пользователей, так и в целом на мировом рынке цифровых услуг, отмечается в записке. Таким образом, снижение тарифов на поставку электроэнергии ЦОД через обеспечение их доступа на оптовый рынок электроэнергии позволит снизить ее стоимость на 30-50%.

Кроме того, вариантами снижения затрат энергоснабжения ЦОД могут быть применение различных механизмов ценообразования, оптимизация территориального размещения ЦОД в непосредственной близости от объектов электрогенерации, использование климатических преимуществ северных регионов России, развитие магистральных линий передачи данных потребителям, а также резервирование мощности путем использования современных накопителей энергии, перечислили в Минкомсвязи.

Согласно документу, предлагается внести изменения в ряд актов правительства РФ, в частности о ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, а также в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, в правила оптового рынка электрической энергии и мощности и правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. При этом Минэнерго, Минстрою, Минкомсвязи и ФАС России нужно будет обеспечить мониторинг реализации данного постановления в случае его принятия и о его результатах доложить в правительство РФ до 1 июля 2021 года.

В новость внесены изменения (17:29 мск) - добавлена информация после 3-го абзаца.