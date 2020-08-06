Роспотребнадзор разъяснил условия совместной доставки продуктов и бытовой химии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Доставка продуктов питания и бытовой химии в одном автомобиле возможна только в том случае, если товары будут размещены в разных отсеках и исключается возможность повреждения их упаковки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"Совместная транспортировка товаров бытовой химии и агрохимикатов транспортом, предназначенным для транспортировки продуктов питания будет затруднять обеспечение безопасности пищевых продуктов для здоровья потребителей. Совместная транспортировка допустима только в случае, если ритейлер обеспечивает и документально подтверждает вышеназванные требования, а товары при транспортировке размещены в автомобиле в разных секциях и обеспечены условия, исключающие повреждение упаковки как товаров бытовой химии, так и продуктов питания", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор разъясняет, что новые санитарные правила разработаны в соответствии с планом мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины". В данный момент проект находится на этапе процедуры оценки регулирующего воздействия. По мнению ведомства, новые правила будут способствовать соблюдению бизнесом обязательных требований с учетом безопасности для здоровья потребителей.

Роспотребнадзор подготовил проект санитарно-эпидемиологических требований по предоставлению услуг населению. В нем (подпункт 3.1.3.6. пункта 3.1. раздела III проекта СанПиН) предлагается запретить перевозку товаров бытовой химии транспортом, предназначенном для транспортировки продуктов питания, питьевой воды и других грузов, загрязнение которых может отрицательно воздействовать на здоровье человека. Подпунктом 3.3.5. вводятся аналогичные требования для перевозки агрохимикатов и продуктов питания.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой привести подпункт 3.1.3.6. пункта 3.1. раздела III проекта СанПиН в соответствие с п. 2 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", который допускает совместную перевозку пищевых продуктов и непищевых, если при этом исключен их контакт. Как отмечает организация, требование о недопустимости перевозки товаров бытовой химии на транспортных средствах, предназначенных для перевозки пищевой продукции является избыточным и может привести "к серьезным дополнительным затратам" и удорожанию сервисов доставки.