Предприятия Удмуртии начали формировать генотип животных для генетического кластера

ИЖЕВСК, 6 августа. /ТАСС/. Первые предприятия Удмуртии из пяти районов республики приступили к созданию базы данных генотипов и фенотипов племенных животных. Ее формирование станет шагом к созданию в регионе после 2021 года генетического кластера, в который войдут станция искусственного осеменения, площадка для выращивания быков-производителей и станция трансплантации эмбрионов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Стартовое мероприятие начавшегося генотипирования - это создание референтной базы данных генотипов и фенотипов племенных животных. На сегодня в ее формирование подключились первые шесть племенных предприятий из Граховского, Шарканского, Дебесского, Балезинского и Можгинского районов Удмуртии. Первым контракт заключил кооператив "Родина" Гроховского района", - сообщили в министерстве.

Комплексный генетический тест уже готовы пройти более 6,1 тыс. животных - сейчас в хозяйствах проводится отбор проб, так называемый волосяной выщип, который направят в одну из лабораторий Ирландии для генетической оценки. "Это лаборатория с большим опытом и компетенциями, имеет партнерские отношения со многими странами", - пояснили ТАСС в министерстве.

После оценки каждому животному выпишут генетический паспорт, в 2021 году эта работа в отрасли продолжится, также запустят геномную оценку быков, что позволит создать Удмуртии собственную быкопроизводящую группу. Для поддержания работы в области геномной селекции в республике появится генетический кластер, в который войдут станция искусственного осеменения, площадка для выращивания быков-производителей и станция трансплантации эмбрионов.

Как сообщал ранее ТАСС, в Удмуртии решили создать первую в молочном животноводстве России региональную базу генотипов и фенотипов коров. Для расчета племенной ценности животных будут оцениваться как их индивидуальное развитие с учетом кормления и содержания, экстерьер и конституция, так и происхождение, а также качество потомства, продуктивность, состав молока, состояние здоровья, генетические болезни и способность давать гипоаллергенное молоко. Все эти данные будут вноситься в геномный паспорт, который получит каждая корова, содержащаяся в племенных хозяйствах республики. Оптимальный селекционно-генетический индекс для племенного стада КРС республики будет разрабатываться поэтапно до 2024 года.

В апреле зампред правительства Удмуртии - министр сельского хозяйства Ольга Абрамова сообщила ТАСС, что Минсельхоз республики в 2020 году намерен добиться роста продуктивности дойного стада, средний показатель на одну корову рассчитывают увеличить с 6,2 тыс. кг до 6,8 тыс. кг молока. В 2019 году в Удмуртии произвели молока на 57,2 тыс. тонн больше, чем в 2018 году - 758,9 тыс. тонн, производство увеличилось на 8,2%.