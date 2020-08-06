Берлин считает противозаконными и отвергает экстерриториальные санкции

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ не комментирует информацию об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства трубопровода "Северный поток - 2", но занимает ясную позицию относительно экстерриториальных санкций, считая их противозаконными. Об этом заявила в четверг ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

"Какие бы то ни было послания американских сенаторов третьей стороне я не комментирую. Позиция правительства ФРГ относительно экстерриториальных санкций ясна: мы их отвергаем, поскольку считаем противоречащими международному праву", - отметили в ведомстве в ответ на просьбу агентства прокомментировать публикацию газеты Handelsblatt о том, что сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая является оператором германского порта Мукран, и пригрозили "финансовым разрушением" предприятия в случае какого бы то ни было участия в продолжении работ над проектом "Северный поток - 2".