Эксперты назвали Россию лидером по числу пользователей со сталкерским софтом на гаджетах

"По статистике "Лаборатории Касперского", число пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того, по данным компании, Россия лидирует по количеству пользователей, столкнувшихся с такими программами", - отмечают эксперты.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что сталкерское ПО - это коммерческие программы, которые могут применяться для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. Такие программы позволяют просматривать фотографии и файлы, хранящиеся на устройстве пользователя, через них можно подсматривать за человеком через камеру его смартфона в режиме реального времени, а также видеть календарь и список контактов, определять местоположение, читать историю браузера, смс-сообщения и переписку в мессенджерах, записывать переговоры. Кроме того, некоторые из таких приложений позволяют удаленно контролировать устройство. Такие программы продаются в основном через специализированные сайты, так как официальные магазины приложений стараются не допускать их размещения у себя.

"В целом по миру число пользователей, на чьих мобильных устройствах было обнаружено сталкерское ПО, также растет: в первые шесть месяцев 2020 года оно увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Европе такие программы чаще всего фиксируются на устройствах немецких, итальянских и британских пользователей", - указывают эксперты.