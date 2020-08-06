В КБР ремонт соединяющей 5 населенных пунктов дороги закончат на месяц раньше

НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты завершат финансируемые по нацпроекту дорожные работы на автодороге Нальчик - Майский, которая соединяет пять населенных пунктов Кабардино-Балкарии, на месяц раньше запланированного срока. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Кабардино-Балкарии проводятся работы по реконструкции и ремонту дорог общего пользования регионального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно которому предусмотрено увеличение доли контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов. Так, в мае стартовали ремонтные работы на автодороге Нальчик - Майский общей протяженностью 9,6 км. Специалисты работают с опережением графика, по плану дорога должна быть сдана к 30 октября, но, возможно, закончат на месяц раньше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эта автомобильная дорога обеспечивает въезд в столицу Кабардино-Балкарской Республики и соединяет пять населенных пунктов с общей численностью населения 11 026 человек. В настоящее время на ремонтируемом участке начались работы по укладке второго слоя асфальтобетонного покрытия с добавлением уникального композиционного материала "Унирем" на основе активного резинового порошка, предназначенного для улучшения качества и увеличения долговечности дорожных покрытий.

Как уточнили в пресс-службе, использование новых материалов позволяет улучшить транспортно-эксплуатационные показатели асфальтобетонных покрытий, повысить безопасность движения транспортных средств на автомобильных дорогах, а также сократить эксплуатационные расходы на содержание дорог. "В дальнейшем планируется продолжить работу по внедрению инновационных технологий в области осуществления дорожной деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики", - добавили в министерстве региона. За качеством используемых материалов и технологией производства работ следят представители Минтранса КБР

Ранее в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики сообщали, что к сентябрю в КБР реконструируют дорогу, связывающую регион с Северной Осетией.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.