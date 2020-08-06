"Россети Сибирь" планирует установить более 250 тыс. "умных" счетчиков в 2021 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в группу "Россети") планирует установить 252 тыс. интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В 2020 г. - 116 тыс. счетчиков, в 2021 г. - 252 тыс. счетчиков", - сказала официальный представитель компании Анастасия Гуливатенко, комментируя планы по установке "умных" приборов.

Умные приборы учета

С 1 июля 2020 года в России вступил в силу федеральный закон, регулирующий вопросы введения интеллектуального учета электроэнергии. С 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электрической энергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым компаниям (прочие потребители, в том числе частные жилые дома, малый и средний бизнес, промышленность).

Начиная с 1 января 2022 года устанавливаемые сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками приборы учета в обязательном порядке должны быть включены в интеллектуальную систему учета электрической энергии.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Современные приборы учета установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компания "Россети Сибирь" осуществляет распределение электроэнергии на территории республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. Компания обслуживает 1,8 тыс. подстанций. Население на обслуживаемой территории - 12,6 млн человек.