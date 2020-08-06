Более 7 га выделили в промзоне "Руднево" в Москве под создание производственных площадок

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Участок площадью более 7 га выделили в промышленной зоне "Руднево" в Москве под строительство новых производственных площадок. Всего в рамках создания высокотехнологичной площадки развитие получат около 40 га территории, об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В промышленной зоне "Руднево" под строительство новых производственных площадок был выделен участок площадью 7,09 гектара. Соответствующий проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что промзона находится в районе Косино-Ухтомский Восточного административного округа, в пяти минутах от МКАД. В настоящее время эта территория в основном не застроена. Предполагается, что в ближайшие годы промзону ожидает масштабная реорганизация.

"В ближайшие годы мы планируем превратить промзону "Руднево" в современную высокотехнологичную площадку, центр притяжения новой промышленности столицы. Всего под планы по развитию попадает около 40 гектаров, проект реализуется постепенно. Сейчас одобрено выделение участка в 7,09 гектара. По итогам реализации проекта на этой территории планируется создать свыше 9 тысяч новых рабочих мест, планируемый объем инвестиций составит 24 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект - порядка 1 млрд рублей в год", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Как пояснили в пресс-службе, выделенные под реорганизацию территории промзоны в перспективе могут получить статус особой экономической зоны.

Ранее было принято решение о строительстве промышленного технопарка, который станет ядром промзоны "Руднево". Планируется, что его резидентами будут высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах строительства, авиации и электронной промышленности. Строительство начнется уже в текущем году.