Кировские предприниматели получили более 6 млрд рублей на выплату зарплат

КИРОВ, 6 августа. /ТАСС/. Предприниматели Кировской области получили более 6 млрд рублей на сохранение штата сотрудников и выплату зарплат в период пандемии коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"Предпринимателям выдаются беспроцентные кредиты на выплату заработной платы и кредиты под 2% годовых для сохранения штата сотрудников. Беспроцентные кредиты на общую сумму 1,5 млрд рублей получили 422 субъекта МСП, льготный кредит под 2% одобрен для 2 178 предпринимателей на общую сумму 4,7 млрд рублей. Еще 495 бизнесменов воспользовались "кредитными каникулами", реструктуризировав 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для предпринимателей предусмотрена отсрочка уплаты налоговых платежей и страховых взносов, до 15% снижены ставки по страховым взносам, введен мораторий на банкротства и надзорные проверки, также предоставляется отсрочка по платежам за аренду государственной и муниципальной недвижимости. Сейчас отсрочкой по платежам за аренду воспользовалось 38 кировских предпринимателя, еще 158 субъектов МСП освободили за второй квартал от уплаты за аренду госимущества, находящегося в казне Кировской области.

Как отметили в пресс-службе, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства дополнительно получил более 167 млн рублей из федерального бюджета на докапитализацию. Эти средства получат предприниматели в виде льготных микрозаймов. Такие займы уже получили 39 предпринимателей. Кроме того, антикризисными кредитными продуктами от центра "Мой бизнес" воспользовались еще 39 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 19 млн рублей, одобрены и выданы микрозаймы по 358 заявкам на общую сумму 16,8 млн рублей. "Пользуются спросом и микрозаймы до 5 млн рублей на развитие бизнеса под сниженную процентную ставку от 2,125% до 8,5% годовых на срок до двух лет, такие микрозаймы выданы 143 предпринимателям на общую сумму порядка 195 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, для более 3 тыс. предпринимателей региона снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, поддержкой смогут воспользоваться рабоотодатели, которые сохранили численность наемных работников на уровне не менее 70% от численности 2019 года и обеспечили среднюю зарплату на одного работника не менее 1,5 МРОТ. Также в регионе в два раза снижен размер налогообложения годового дохода по действующим приобретенным патентам.