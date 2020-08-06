Минфин Нидерландов подтвердил получение предложения РФ о пересмотре налогового соглашения

ГААГА, 6 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Министерство финансов Нидерландов подтверждает получение предложения от России о пересмотре действующего соглашения, касающегося избежания двойного налогообложения. Об этом заявил в четверг в беседе с ТАСС официальный представитель ведомства Ремко Раус.

"Да, мы можем подтвердить получение данного предложения от Министерства финансов России", - сказал он. Нидерланды, подчеркнул Раус, привержены "продлению соглашения с РФ и урегулированию вопросов, связанных с злоупотреблением налоговыми договорами".