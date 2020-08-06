МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Норникель" разделит основные предприятия группы на три дивизиона - Норильский, Кольский, Забайкальский. Такое решение принято на заседании правления 5 августа, говорится в сообщении компании.

"Три дивизиона - это три основные производственные площадки компании, расположенные в России. В дивизионы войдут предприятия группы "Норильский никель" в соответствующем регионе, выполняющие производственные (горные, металлургические) и поддерживающие функции (предприятия энергетического обеспечения, сервисные и ремонтные компании и др.), не только относящиеся непосредственно к основному производству. Текущая юридическая структура останется без изменений", - сказано в сообщении.

Руководителем Норильского дивизиона станет директор Заполярного филиала компании Николай Уткин. Он также будет назначен старшим вице-президентом "Норникеля". Кольский дивизион возглавит генеральный директор Кольской ГМК ("дочка" "Норникеля") Евгений Борзенко, Забайкальский - генеральный директор Быстринского ГОКа Александр Попов. Борзенко и Попов также станут вице-президентами "Норникеля", отметили в компании.

"Новая дивизионная система сделает качественно иным корпоративное управление. Она ускорит принятие решений на местах, повысит уровень ответственности руководителей на площадках. Дивизионы будут нести комплексную операционную ответственность за производственный процесс и объекты инфраструктуры, а также за финансовый результат и управление рисками в рамках своего периметра", - говорится в комментарии президента "Норникеля" Владимир Потанин.

В рамках изменения структуры, будет пересмотрена система управления инвестиционными проектами для усиления дисциплины реализации инвестпрограммы, инвестиционные лимиты для производственных площадок будут повышены, говорится в сообщении.

Такая модель соответствует лучшим международным и российским практикам отрасли, ее преимуществами являются повышение скорости принятия решений и усиление ответственности "на местах", отметил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

"С учетом высокой зрелости бизнес-процессов и степени их автоматизации, достигнутой командой менеджмента за последние годы, а также с учетом недавно озвученных мер по укреплению системы управления рисками, включая развитие экологической функции и создание комитета по рискам под председательством президента компании, дивизионный принцип управления должен обеспечить повышение эффективности и устойчивости компании, в том числе снизить риски инцидентов, подобных недавним происшествиям", - сказал он.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.