Инфляция в России в июле ускорилась до 0,4%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Инфляция в России в июле 2020 года ускорилась до 0,4% с 0,2% в июне. В годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - потребительские цены выросли на 3,4% (в июне - на 3,2%), свидетельствуют данные Росстата.

Прогноз Минэкономразвития предусматривал, что в июле инфляция составит 0,3-0,4% в месячном выражении и 3,3-3,4% в годовом.

По данным Росстата, за прошедший месяц продовольственные товары подешевели на 0,1%, а непродовольственные - подорожали на 0,3%. Стоимость услуг выросла на 1%

Продовольственные товары

В июле существенное влияние на динамику стоимости продовольственных товаров оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, репчатый лук подешевел на 16,8%, помидоры - на 15,3%, огурцы - на 13,4%, картофель - на 8,4%, лимоны - на 7,8%, бананы - на 7,2%, чеснок - на 6,6%, свекла - на 3,7%, белокочанная капуста - на 3,5%, виноград - на 3,4%.

Морковь подорожала на 10,5%, апельсины - на 9%, яблоки - на 7,4%, груши - на 1,3%.

При этом фрукты и овощи подешевели в большинстве субъектов РФ, в том числе в 22 регионах - на 4% и более. В частности, в Еврейской автономной области цены упали на 12,9%, в Республике Калмыкия - на 10,6%.

Среди прочих продовольственных товаров на 1,2% подешевели пшено и мороженые кальмары, на 0,7% - мороженая рыба (кроме лососевых пород), на 0,3-0,5% - мясо индейки, говяжья печень, молоко, водка и фруктово-ягодные консервы для детского питания.

В то же время существенно выросли цены на сахар - на 2,2%. В 20 российских регионах сахар подорожал на 4,5% и более, наиболее заметно повысились цены в Республике Тыва - на 8,8%, в Красноярском крае и Республике Хакасия - на 7,3%. При этом в Смоленской области сахар подешевел на 1,7%, а в Дагестане - на 1,2%.

Помимо этого, стоимость свинины выросла на 1,6%, горох и фасоль подорожали на 1,2%, сухие супы в пакетах - на 1,1%, живая и охлажденная рыба, томатные консервы - на 1%, рыбные консервы в масле, пшеничная мука, чай и какао - на 0,9%, поваренная соль, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,8%, рыбные консервы в томатном соусе, манная крупа, майонез и шоколадные конфеты - на 0,7%.

Непродовольственные товары

В июле из непродовольственных товаров значительно выросла стоимость медицинских товаров и лекарств. Так, йод подорожал на 3%, ртутные термометры - на 2,6%, электронные термометры, бинты, гепарин натрия - на 1,6%, ацетилсалициловая кислота (отечественный аспирин) - на 1,4%, отечественная вата - на 1,3%, линекс - на 0,9%, корвалол, сульфацетамид - на 0,8%, настойка пустырника - на 0,6%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) - на 0,5%.

В то же время снизились цены на офтан катахром (офтальмологические капли) - на 1,6%, на дротаверин (сосудорасширяющее и спазмолитическое средство) - на 1,2%, на метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 1,1%, на гипотиазид и эссенциале форте Н - на 0,8%, на ксилометазолин (средство для снятия симптомов заложенности носа, ринита, синусита и отита) - на 0,7%.

При этом значительнее всего в категории непродовольственных товаров в июле подорожало газовое моторное топливо - на 5,2%. Рост цен на 8% и более зафиксирован в 16 субъектах РФ, в том числе в Карачаево-Черкесской Республике - на 16,3%, в Ставропольском крае - на 13,7%.

Среди товаров первой необходимости отмечено повышение цен на зубные щетки - на 1%, на туалетное мыло - на 0,8%, на зубную пасту - на 0,6%, на хозяйственное мыло - на 0,5%, на спички - на 0,3%, на стиральный порошок - на 0,2%. Туалетная бумага подешевела на 0,4%.

В свою очередь ювелирные украшения подорожали на 2%, новые отечественные автомобили - на 1%, школьные письменные принадлежности и канцелярские товары, а также стиральные машины, смартфоны, нитки, ежедневные газеты, металлочерепица, отдельные виды одежды для детей и парфюмерно-косметические товары - на 0,6-0,9%. Стоимость планшетов снизилась на 0,7%, а цены на моноблоки, триммеры, электрочайники, отдельные виды одежды и обуви - на 0,4-0,6%.

Услуги

В июле практически во всех регионах зафиксирован рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Наиболее существенно жилищные услуги подорожали в Забайкальском крае (на 3,5%), Санкт-Петербурге (на 1,9%) и Белгородской области (на 1,8%), а коммунальные услуги - в Магаданской области (на 11,1%), Удмуртской Республике (на 7,1%) и Омской области (на 5,6%).

Стоимость авиаперелета экономклассом повысилась на 1,5%, проезда в такси - на 0,9%. В то же время проезд в купейных вагонах скорых нефирменных поездов дальнего следования подешевел на 0,4%.

Значительно подорожали санаторно-оздоровительные услуги, в том числе в 17 регионах РФ отмечен рост цен на 9,5% и более. Наиболее существенно эти услуги подорожали Калининградской и Тверской областях - в 1,7 и 1,6 раза соответственно. В то же время в 4 субъектах наблюдалось снижение цен.