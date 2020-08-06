{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута

МВФ рассматривает возможности оказания помощи Ливану

Международному сообществу и друзьям Ливана пора активизироваться, чтобы оказать помощь стране, отметила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает все имеющиеся возможности по оказанию помощи Ливану после мощного взрыва в Бейруте. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, опубликованном в четверг.

На эту тему
Что известно о взрыве в порту Бейрута

"В свете ужасной трагедии в Ливане пришло время для национального единства, чтобы преодолеть это бедствие, а также глубокий экономический и социальный кризис, который переживает страна, - констатировала она. - Международному сообществу и друзьям Ливана пора активизироваться, чтобы оказать помощь стране в момент, когда она остро в ней нуждается".

"МВФ рассматривает все возможные способы поддержать население Ливана, - подчеркнула Георгиева. - Крайне важно выйти из тупика в обсуждении ключевых реформ и реализовать программу действенных преобразований, которые бы исправили ситуацию в экономике, обеспечили подотчетность и укрепили бы уверенность в будущем страны".

Теги
ЛиванГеоргиева, КристалинаВзрыв в порту Бейрута
Российские кинотеатры собрали более 54 млн рублей за прошедшую неделю
Доля кинотеатров, возобновивших кинопоказ, за этот период выросла с 10 до 26%
Читать полностью