МВФ рассматривает возможности оказания помощи Ливану

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает все имеющиеся возможности по оказанию помощи Ливану после мощного взрыва в Бейруте. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, опубликованном в четверг.

"В свете ужасной трагедии в Ливане пришло время для национального единства, чтобы преодолеть это бедствие, а также глубокий экономический и социальный кризис, который переживает страна, - констатировала она. - Международному сообществу и друзьям Ливана пора активизироваться, чтобы оказать помощь стране в момент, когда она остро в ней нуждается".

"МВФ рассматривает все возможные способы поддержать население Ливана, - подчеркнула Георгиева. - Крайне важно выйти из тупика в обсуждении ключевых реформ и реализовать программу действенных преобразований, которые бы исправили ситуацию в экономике, обеспечили подотчетность и укрепили бы уверенность в будущем страны".