Объем производимой сельхозпродукции в КБР вырос на 65% за шесть лет

НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Объем производства продукции сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии (КБР) вырос на 65% за шесть лет за время действия ограничений на импорт некоторых видов сельхозпродукции. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

"Кабардино-Балкария в производстве импортозамещающей продукции имеет положительные результаты. За период 2014-2019 годы объем продукции сельского хозяйства в КБР вырос на 65%: с 32,7 млрд рублей в 2013 году до 54,1 млрд рублей в 2019. Валовой сбор плодов и ягод вырос в 3 раза, прежде всего за счет активного развития садоводства", - сказал министр.

За последние семь лет в республике заложено свыше 13 тыс. га садов интенсивного типа. Кабардино-Балкария стала фактически пилотным регионом по развитию интенсивного садоводства в России и уверенно занимает лидирующую позицию в этом направлении, отметил он. Республика вышла на самообеспеченность по плодово-ягодной продукции, овощам и продукции их переработки, картофелю, а также по мясу, молоку, яйцам.

Чтобы круглый год обеспечивать население свежими плодами, необходимы мощности для длительного хранения собранного урожая. "На сегодня в республике функционирует 31 плодоовощехранилище суммарной мощностью единовременного хранения 210 тыс. тонн. В связи с увеличением валовых сборов плодоовощной продукции, требуются новые мощности по хранению, поэтому строительство плодохранилищ остается в приоритете. До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще восемь плодохранилищ общей мощностью около 35 тыс. тонн", - добавил Сижажев.

Ранее в Минсельхозе страны сообщили, что Россия за время действия продовольственного эмбарго снизила импорт продовольствия на треть. В министерстве считают, что "действие ограничительных мер придало импульс развитию агропромышленного комплекса России, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях".

По данным Минсельхоза РФ, за 2014-2019 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 119%, пищевых продуктов - 131%, напитков - 105%. По итогам текущего года ожидаемый рост производства в сельском хозяйстве за семь лет может составить 120,2%, пищевых продуктов - 135,3%, напитков - 108,1%, а в целом по АПК - 125,1%.