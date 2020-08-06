ФАС выдала предостережение главе Ассоциации фармпроизводителей из-за заявлений о росте цен

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение руководителю Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) в связи с его заявлением о возможном росте цен на отечественные лекарства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение руководителю Ассоциации российских фармацевтических производителей, который выступил на страницах газеты "Известия" с заявлением о возможном повышении цен на отечественные лекарственные препараты", - отмечается в сообщении.

По мнению ФАС, подобные высказывания могут привести к нарушению положений закона о защите конкуренции.

"Ценовые прогнозы со стороны ассоциаций и объединений, в которые входят участники рынка, являются недопустимыми с точки зрения антимонопольного законодательства. В частности, подобные заявления представителя АРФП могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики, что, как следствие, может привести к установлению и поддержанию ими цен на лекарственные препараты", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Максима Дегтярева.