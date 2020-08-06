Проектирование моста через Лену в Якутии завершат до конца года

ТАСС, 6 августа. Проектирование моста через реку Лена в Якутии планируется завершить до конца года, говорится в сообщении группы "ВИС".

"Группа "ВИС" завершает разработку проектной документации по первому этапу концессионного проекта создания мостового перехода через реку Лена в Якутии. До конца года она поступит на рассмотрение Главгосэкспертизы", - сообщили в компании.

Генеральным проектировщиком выступает "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". Эта компания, в том числе, занималась проектированием Крымского моста и моста на остров Русский во Владивостоке.

Как отметили в группе " ВИС", проект нового моста разделен на подготовительный и основной этапы. Это сделано для ускорения темпов работ и позволит приступить к подготовке территории строительства сразу после получения заключения госэкспертизы по первому этапу.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Минтрансу РФ и местным властям проработать вопрос сокращения сроков строительства моста через Лену на один год, то есть открыть движение уже в 2024 году. "В Группе "ВИС" считают, что завершение строительства моста в 2024 году возможно обеспечить при выделении софинансирования из госбюджета уже в этом году", - уточнили в компании.

"К сегодняшнему дню полностью завершены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. На 95% выполнен объем работ по инженерно-геологическим изысканиям", - рассказали о ходе работ в группе "ВИС".

О проекте

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Его строительство вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза - до 6 млн тонн в год.

По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км. Победителем торгов по строительству проекта стал консорциум группы "ВИС" и "РТ - развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания". Точный размер капитальных затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей.

Ленский мост включен в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 2024 года и на перспективу до 2035 года.