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Минэкономразвития ожидает дефляцию в России в августе в пределах 0,2%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2%, годовая инфляция при этом может составить 3,4-3,5% (в июле - 3,4%), говорится в обзоре министерства "Картина инфляции. Июль 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития, при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, в августе ожидается дефляция на уровне от 0,2% месяц к месяцу до 0,1% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 3,4-3,5% год к году", - отмечается в обзоре.

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