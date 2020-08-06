Новые меры против пандемии в штате Виктория могут обойтись Австралии в $8,6 млрд

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса в штате Виктория могут обойтись экономике Австралии в 10 - 12 млрд австралийских долларов ($7,1 - 8,6 млрд). Об этом в четверг заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Совокупный эффект ограничений третьего и четвертого этапов в штате Виктория на валовой внутренний продукт (ВВП) оценивается в 10 - 12 млрд долларов, что приведет к сокращению темпов роста ВВП страны в третьем квартале на 2,5 процентных пункта", - приводятся слова премьер-министра на его официальном сайте. Скотт Моррисон также добавил, что "события в Виктории разрушительны не только для экономики штата, но для экономики всей страны".

В начале августа правительство Виктории объявило режим бедствия и ввело ряд мер по предотвращению распространения коронавируса, которые будут действовать до 13 сентября. В этот период жителям штата предписывается оставаться дома, выходить разрешается только для покупки продовольствия и других товаров первой необходимости, а также для учебы или работы. Кроме того, в административном центре штата, Мельбурне, объявлен комендантский час.

Как отмечает агентство Bloomberg, на Викторию приходится почти четверть ВВП страны, в нем расположен второй по величине город страны - Мельбурн, где проживает 5 млн человек. 5 августа в штате зафиксировали рекордные 725 случаев заражения, в четверг - 471.

4 августа глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу сообщил, что ВВП страны в 2020 году может сократиться на 6%, в 2021 году экономика должна вырасти на 5%. Он также добавил, что к концу текущего года безработица может достигнуть 10%.

По последним данным, в Австралии зафиксировано 19 927 случаев заражения коронавирусом при 255 летальных исходах.