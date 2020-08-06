Годовой рост цен на коммунальные услуги в России составил 3,1%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Рост цен на коммунальные услуги населению в России в июле составил 3,1% в годовом выражении, говорится в обзоре "Картина инфляции за июль 2020 года", подготовленном министерством экономического развития.

"Вклад в рост цен на услуги в июле также внесла плановая индексация тарифов с 1 июля. Вместе с тем в годовом выражении рост цен на коммунальные услуги населению составил 3,1% год к году, что ниже установленных предельных параметров (4%) вследствие неравномерной индексации отдельных коммунальных услуг в регионах", - говорится в материалах министерства.

По последним данным Росстата, в июле практически во всех регионах зафиксирован рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Наиболее существенно жилищные услуги подорожали в Забайкальском крае (на 3,5%), Санкт-Петербурге (на 1,9%) и Белгородской области (на 1,8%), а коммунальные услуги - в Магаданской области (на 11,1%), Удмуртской Республике (на 7,1%) и Омской области (на 5,6%).