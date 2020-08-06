Рынок акций РФ завершил торги в минусе на неоднозначном внешнем фоне

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг взял паузу после уверенного роста накануне. Индекс Мосбиржи просел на 0,14% - до 2988,50 пункта, индекс РТС - на 0,99%, до 1282,44 пункта.

Нефть продолжает отыгрывать данные о снижении запасов в США: стоимость Brent растет на 0,77% - до $45,52 за баррель.

Российская валюта теряет позиции. Доллар растет на 0,62% - до 73,33 руб., евро - на 0,83%, до 87,16 руб.

"Вероятно, коррекция на европейских площадках привела к сдержанной динамике на российском рынке. Также отметим фактор локальной перекупленности после нескольких сессий беспрерывного роста", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

При этом он обращает внимание на то, что вышедшая в четверг статистика преимущественно была позитивной. "Объем производственных заказов в Германии в июне вырос на 27,9% в месячном выражении, то есть почти в три раза выше ожиданий (10,1%). В свою очередь первичные обращения за пособиями по безработице в США за минувшую неделю составили 1,186 млн, что также оказалось лучше прогнозов (1,435 млн)", - отмечает эксперт.

Настроения на рынках

Инвесторы следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса.

Котировки золота в очередной раз обновили исторический максимум, достигнув отметки $2072 за тройскую унцию. Серебро превысило отметку $28,5 впервые с 2013 года. По оценкам экспертов, инвесторы бегут в безопасные активы, поскольку пандемия пока не ослабевает, а это может потребовать новых мер господдержки, что, как следствие, может привести к обесценению валют. Спросу на драгоценные металлы способствует и нестабильная геополитическая обстановка, в первую очередь ухудшение отношений между США и Китаем.

Под давлением в четверг оказались акции "Системы" (-2,86%), которые корректируются после затяжного подъема. Акции ВТБ (-1,89%) снижаются в преддверии публикации отчета за второй квартал.

Прогнозы экспертов

В пятницу инвесторы также могут занять осторожную позицию.

"Вирусный новостной фон и напряженность по линии США-КНР могут в любой момент повысить тревожность в рыночных настроениях", - считает Бахтин.

В пятницу, как ожидается, международное агентство Fitch опубликует суверенный рейтинг РФ. Из важной статистики эксперты отмечают данные по объему промышленного производства Германии в июне, торговый баланс КНР в июле и данные по рынку труда США, в частности изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июль.

По оценкам "БКС Премьер", в пятницу индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2960-3010 пунктов, курс доллара - в диапазоне 72,7-74 руб.

"Фридом Финанс" ждет повышения российского рынка. Индекс Мосбиржи может варьироваться в диапазоне 2940-3040 пунктов, доллар - на уровне 72,15-73,5 руб., евро - 86,15-87,6 руб.