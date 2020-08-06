Российские кинотеатры собрали более 54 млн рублей за прошедшую неделю

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров с 30 июля по 5 августа составили более 54 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), размещенные в четверг на сайте Фонда кино.

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"Совокупные кассовые сборы составили 54,2 млн рублей, было продано 192 тыс. билетов на 29,6 тыс. сеансов, проведенных в 541 точке кинопоказа", - говорится в сообщении.

По данным ЕАИС, в период с 23 по 29 июля сборы составили 10,3 млн руб.

Доля кинотеатров, возобновивших кинопоказ, за прошедшую неделю выросла с 10 до 26%. "Сеансы в кинозалах классического формата провели 524 кинотеатра (плюс 328 по отношению к предыдущей неделе), расположенные в 328 населенных пунктах 29 регионов страны", - уточнили в Фонде кино.

Кинотеатры в Москве смогли вернуться к работе после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса 1 августа, показы возобновлены также в городах Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Новгородской областей, Республики Коми и Удмуртской Республики, Забайкальского края.